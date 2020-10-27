Курс валют на 27 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,35 - 28,36 гривни;

Евро - 33,47 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,27 - 28,46 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,37 - 28,42 гривни, евро - 33,39 - 33,48 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 27 октября на уровне 28,34 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,49 грн (на 26 октября - 33,55 гривни).

Экономическая правда