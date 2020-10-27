Водители судятся с Uber за "увольнение алгоритмом"

Ряд бывших водителей сервиса такси обвиняет компанию в использовании алгоритмов для увольнения - это нарушает 22 статью Общего регламента защиты данных.

Об этом пишет BBC.

Британские водители начали судебный процесс в Нидерландах, где хранятся данные Uber. Они утверждают, что "были уволены алгоритмом" без возможности апеллировать приговор. В Лондоне ситуация усугубляется тем, что после увольнения любым частным оператором такси водители должны отчитываться в государственную структуру. Иначе они лишаются лицензии.

В случае, если аккаунты водителей блокируются алгоритмом, они не могут получить разъяснений от компании и теряют право на управление автотранспортом.

В то же время в 22 статье Общего регламента защиты данных (GDPR) говорится, что лицо имеет право на защиту от решения, которое было принято исключительно путем автоматической обработки информации. Эти стандарты распространяются на все страны Евросоюза и именно к ним обращаются возмущенные водители.

Напоминаем:

Ранее Uber уже судились в Калифорнии - Апелляционный суд временно разрешил компании продолжать деятельность.

В Лондоне компания уже выиграла похожую апелляцию - Uber обвиняли в сотрудничестве с водителями без лицензии.

В Украине также двигаются в направлении легализации рынка такси - в Мининфраструктуры рассказали, чего ожидать перевозчикам.