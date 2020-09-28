Uber виграв суд за продовження діяльності в Лондоні

Сервіс Uber виграв апеляцію в суді, отримавши рішення про те, що компанія може продовжити роботу в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рішення є важливим для Uber на одному з ключових ринків і великим ударом для мера Лондона Садіка Хана в його давній боротьбі проти компанії. Вперше Хан відкликав ліцензію Uber в 2017 році на тій підставі, що компанія "не підходила" для роботи в столиці.

У листопаді 2019 року Uber подав апеляцію на рішення столичного транспортного управління Transport for London (TfL), яке позбавило компанію ліцензії на ведення діяльності, оскільки, за словами чиновників, Uber дозволив 14 000 "шахрайських поїздок" з неліцензованими водіями, що становила загрозу для пасажирів. Uber стверджував, що це збій, яким зловжила "банда злочинців", а не широко поширена проблема безпеки.

У понеділок магістратський суд Вестмінстера ухвалив рішення, що Uber вніс істотні зміни у свої системи і поліпшив нагляд і зворотній зв'язок.

Слід зазначити, що Верховний суд Великої Британії розглядає ще одну справу, яка може вчинити величезний вплив на діяльність Uber.

Суд повинен вирішити, чи є водії Uber співробітниками або незалежними підрядниками в справі, поданому Союзом водіїв додатків і кур'єрів (ADCU). Поки неясно, коли суд винесе рішення.

Європейська правда