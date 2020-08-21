Uber поки не буде зупиняти роботу в Каліфорнії

Апеляційний суд Каліфорнії призупинив дію рішення іншого суду, що зобов'язує сервіси замовлення таксі Uber Technologies Inc. і Lyft Inc. до 21 серпня перекваліфікувати водіїв з підрядників в співробітників.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Це означає, що обидві компанії зможуть продовжити діяльність в штаті до завершення розгляду їх апеляцій.

Uber і Lyft раніше заявляли, що будуть змушені припинити працювати в Каліфорнії, якщо їм доведеться виконати постанову, винесену Верховним судом Сан-Франциско минулого тижня.

У четвер вранці Lyft опублікувала на своєму сайті оголошення про те, що призупинить обслуговування до півночі. Компанія підтвердила WSJ, що вже не планує припиняти роботу в штаті.

"Ми раді, що апеляційний суд визнав важливість питань, порушених у цій справі, і що доступ до цих важливих послуг не буде закритий, поки ми продовжуємо відстоювати можливість водіїв працювати з тією свободою, яку вони хочуть", - йдеться в заяві представника Uber , яке наводить агентство Bloomberg.

Позов проти компаній був поданий групою прокурорів Каліфорнії, які звинуватили Uber і Lyft в порушенні закону штату про незалежних підрядників.

Згідно з цим законом, компанії, що відносяться до так званої економіці вільного заробітку (gig economy), повинні дотримуватися певних умов. Незалежні підрядники, зокрема, не можуть виконувати роботу, що входить в основну діяльність компанії.

Uber і Lyft, в свою чергу, стверджують, що не є транспортними компаніями, а розробниками платформ для замовлення таксі.

"Ми впевнені в фактах нашої справи і розраховуємо продовжити боротьбу на захист прав працівників", - йдеться в заяві представника генерального прокурора Каліфорнії Хав'єра Бессер.