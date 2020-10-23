Мировая между "Нафтогазом" и "мошенническими" фирмами: в Жеваго открестились от его причастности

В пресс-службе бизнесмена Константина Жеваго заявили о потенциальном мошенничестве и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укртрансгаз", комментируя информацию о том, что "Нафтогаз" готовится заключить мировое соглашение с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы, предоставленном ЭП.

"Пресс-служба Константина Жеваго сообщает о мошенничестве и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укртрансгаз" и настаивает, что любые мировые соглашения с компаниями-мошенниками угрожают потерей огромных средств, принадлежащих государству", - говорится в сообщении.

Представители Жеваго заявили, что компания-бенефициар этого спора "Укрэнергосбыт" "была мошенническим образом украдена у господина Жеваго, незаконным рейдерским образом переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, который зарегистрирован на территории ДНР/ЛНР".

"Факт регистрации нового владельца/бенефициара на временно оккупированной территории Украины, к сожалению, не вызвал вопросов и подозрений только в коррумпированного руководства государственного газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины".

Не вызывал вопросов и факт незаконной дальнейшей передачи прав требований от этой компании в адрес финкомпании "Фин-Инвест". Юридическими консультантами Жеваго инициированы судебные разбирательства по вопросу возвращения компании "Укрэнергосбыт" законным владельцам, которые продолжаются по сегодняшний день", - говорится в позиции пресс-службы Жеваго.

"Незаконно завладев "Укрэнергосбытом", мошенники пытаются получить газ или эквивалент стоимости газа в размере 2,3 млрд гривен из государственной компании. На данный момент этим аферистам уже удалось добиться ареста счетов дочерней Нафтогаза компании" Укртрансгаз "и списать с них 226 млн гривен.

Следующими мошенническими действиями задолженность выше упомянутой компании была передана финкомпании "Фин-Инвест", которая судя по всему находится в сговоре с руководителем и правлением НАК "Нафтогаз Украины", - заявили представители бизнесмена.

В пресс-службе Жеваго подчеркивают, что он "не имел и не имеет отношения к преступной деятельности одной из структур, фигурирующих в этом споре, а также никогда не пытался и не пытается незаконно завладеть имуществом или средствами НАК "Нафтогаз Украины".

"Любые заявления о причастности господина Жеваго к этому спору - не более, чем популизм, спекуляции и попытки прикрыться его именем в этой мошеннической операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы Жеваго обратились в правоохранительные органы, в частности в ГПУ, НАБУ, СБУ и МВД "с просьбой разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и не допустить мошенничества и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины", а также привлечь к ответственности привлеченных в мошенничество и коррупции руководителей Нафтогаза и Укртрансгаза, а также руководителей и бенефициаров финкомпании "Фин-инвест".

"Мы также обращаемся к Наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" не утверждать эти явно мошеннические операции, так как в случае их согласования мы обратимся в Лондонский суд для отмены этих соглашений и привлечения к ответственности членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" за пособничество в мошенничестве", - добавили в пресс-службе.

По данным ЭП, последние шесть месяцев стороны занимались подготовкой "мирового" соглашения, по которому "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

Отмечается, что когда конфликт начал набирать обороты и появилась реальная угроза потерять 300 млн кубов газа или их денежный эквивалент, руководство "Укртрансгаза" вышло в публичную плоскость.

Публично за "дочку" вступился и Андрей Коболев, который впервые озвучил фамилию бенефициара всей этой истории - бизнесмена Константина Жеваго.

"Там есть проблемный разбаланс с группой Жеваго. Из-за которого, между прочим, все счета арестованы и компания, которая получила, с нашей точки зрения, несправедливое и незаконное решение, пытается списать со счетов "Укртрансгаза" десятки миллионов гривен", - заявил Коболев.

Сообщается, что ранее "Укрэнергосбыт" фигурировала в нескольких уголовных делах Генеральной прокуратуры, связанных с выводом средств рефинанса из банка "Финансы и кредит", который принадлежал Константину Жеваго.

Напомним:

Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

По данным ЭП, до последнего за безуспешными попытками взыскать спорный газ действительно стояли структуры Константина Жеваго, однако недавно ситуация изменилась. Собеседники ЭП в "Нафтогазе" рассказали, что частной фирме удалось сдвинуть ситуацию с места не без помощи киевского бизнесмена Игоря Воронова.

Последний хорошо разбирается в газовых вопросах - ранее он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

В проекте соглашения, который есть в распоряжении ЭП, прописан четкий алгоритм передачи газа и возврата средств, хотя "Укртрансгаз" неоднократно называл это списание неправомерным.

Сначала подписанное сторонами соглашение должен утвердить суд. После этого в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн гривен, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн гривен. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

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Экономическая правда