Официальный курс на 26 октября: гривня теряет позиции
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,55 грн (на 23 октября - 33,41 гривни).
Напоминаем:
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 октября на уровне 28,27 гривни.
23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.
Экономическая правда
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