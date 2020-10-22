Курс валют: как гривня отреагировала на решение по учетной ставке

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 октября на уровне 28,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,41 грн (на 22 октября - 33,53 гривни).

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Экономическая правда