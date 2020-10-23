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Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Пятница, 23 октября 2020, 18:05
 

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,31 - 28,32 гривни;

Евро - 33,51 - 33,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,23 - 28,43 гривны. Евро покупают по 33,18 гривни, продают по 33,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,43 гривни, евро - 33,41 - 33,50 гривни.

Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 октября на уровне 28,27 гривни.

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда

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