Белорусские автобусы: У Кличко заявили, что процедура лизинга урегулирована законом

В Киевской городской государственной администрации заявили, что город приобрел 200 автобусов по процедуре лизинга, которая четко урегулирована законодательством Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В условиях хронического недофинансирования со стороны государства в части компенсации перевозки льготных пассажиров, для города такой финансовый инструмент как лизинг - единственный эффективный в обновлении подвижного состава коммунального транспорта. Тем более, в условиях пандемии.

По условиям лизингового соглашения, выплаты город будет осуществлять в течение 3,5 лет. При этом, автобусы, необходимые для обновления подвижного состава и развития транспортной инфраструктуры города, Киев уже начал получать. Первая партия - 50 автобусов, уже работают на маршрутах. Еще 150 - столица получит до конца этого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задача города - обеспечить киевлянам и гостям столицы комфортный общественный транспорт.

"И любые политические спекуляции - это манипуляция информацией, не более того", - говорится в позиции КГГА.

Напоминаем:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства "категорически не поддерживает" решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг двухсот автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей.

Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.

Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен. В сентябре "Киевпастранс" перечислил "Укргазбанку" авансовый платеж в размере 334,752 млн грн. В примечаниях к платежу указано, что эта сумма составляет 20% от общей.

Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составит 202 тысячи евро, а 18,75-метровой "гармошки" - 288 тысяч евро.

Подробнее читайте по ссылке: Кличко "подбросили" на выборы: что не так с приобретенными Киевом белорусскими автобусами

Экономическая правда