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Курс валют на 23 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 23 октября 2020, 11:10
 

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,32 гривни;

Евро - 33,48 - 33,50 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,43 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 33,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,32 - 28,43 гривни, евро - 33,38 - 33,48 гривни.

Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 октября на уровне 28,27 гривни.

Экономическая правда

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