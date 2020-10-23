Курс валют на 23 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,30 - 28,32 гривни;
Евро - 33,48 - 33,50 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,43 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 33,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,32 - 28,43 гривни, евро - 33,38 - 33,48 гривни.
Напоминаем:
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 октября на уровне 28,27 гривни.
Экономическая правда
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