СБУ сообщает о раскрытии "схемы" с участием топ-менеджмента аэропорта "Борисполь"

Следователи Службы безопасности Украины вскрыли противоправный механизм, организованный топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-2018 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов", - говорится в сообщении.

"Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 млн грн", - заявили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, проведены обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в 2017-2018 годах генеральным директором "Борисполя" был нынешний руководитель - Павел Рябикин. Его заместителями работали Евгений Дыхне и финансовый директор Кирилл Звонарев.

Напоминаем:

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Как выяснило следствие, служебные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю "Международного аэропорта "Борисполь", а сейчас президенту компании МАУ Евгению Дыхне, в виде залога в 5,25 миллиона гривень.

Экономическая правда