Дело коррупции в "Борисполе": Суд назначил Дыхне залог в 5 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю "Международного аэропорта "Борисполь", а сейчас президенту компании МАУ Евгению Дыхне, в виде залога в 5,25 миллиона гривень.

Об этом сообщили Liga.net в пресс-службе МАУ.

В компании добавили, что внесут залог за своего руководителя.

ВАКС накануне начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 16,5 млн грн убытков госпредприятию.

Прокурор настаивал на применении к Дыхне меры пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн.

Следователи НАБУ заявили, что обвинение заключается в том, что в 2014-2019 годах высшие руководители госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" передавали в аренду помещения коммерческим структурам, не имея на то права.

Как пояснили в пресс-службе МАУ, практика подписания предварительных договоров, в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года.

"Сроков на проведение конкурса аренды у Фонда госимущества, согласно Закона, нет. Нормальная практика для Фонда – проводить конкурс около двух лет", – отметили в МАУ.

Там подчеркивают, что за это время разными руководителями было подписано более 150 договоров, из них около 100 – это договора, обеспечивающие производственное функционирование любого цивилизованного аэропорта мира: аренда касс, офисных и складских помещений.

В МАУ пояснили, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (конечно, если станет победителем конкурса, который проводится Фондом госимущества). В противном случае – освободить площадь для нового арендатора. Это обязательное условие договора.

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, напомню, через два года) участник выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем цена X, то на Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая – X это значительно выше и лучше чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия. Как оценить отсутствие возможности обеспечить работу аэропорта без касс авиакомпаний, касс Укрзализныци, аптеки, общепитов – я не знаю", – прокомментировал обвинение Дыхне.

По его словам, это не новая тема, она хорошо знакома всем министрам инфраструктуры и руководителям Фонда госимущества.

"Только реальной проблемой она всегда была исключительно для руководителей Борисполя. И если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКСе, значит, время пришло. Ведь разве не для этого мы его создавали?!", – отметил глава МАУ.

"Я руководил аэропортом с конца 2014 до 2017 года. В 2015 году Борисполь впервые за предыдущие три года стал прибыльным благодаря изменениям, которые мы с командой осуществили. На волне революции нам хотелось делать быстрые и качественные изменения, у нас не было времени ждать два года", – заявил Дыхне.

Напоминаем:

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Как выяснило следствие, служебные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

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