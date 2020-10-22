Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 22 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 22 октября 2020, 10:55
 

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 33,47 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,17 гривни, продают по 33,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,35 гривни, евро - 33,34 - 33,45 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,53 грн (на 21 октября - 33,50 гривни).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро 22 октября 2020, 09:20
Курс гривни к евро продолжает снижаться 21 октября 2020, 09:20
Курс валют на 20 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки 20 октября 2020, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!