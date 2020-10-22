Курс валют на 22 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 33,47 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,17 гривни, продают по 33,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,35 гривни, евро - 33,34 - 33,45 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,53 грн (на 21 октября - 33,50 гривни).

Экономическая правда