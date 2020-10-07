Фінансовий директор "Нафтогазу" відповів на скандальний аудит компанії 

Фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл прокоментував аудит компанії та відмітив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Про це він повідомив в колонці Liga.net

Ван Дріл зауважує, що "Нафтогаз" рішуче заперечує інформацію про те, що компанія не виплачувала дивіденди за частину проданого газу.

"Ревізори не звернули уваги на те, що ніхто не платив компанії за цей газ.

Це газ, який незаконно відібрали у нас протягом попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили всі податки, які повинні були сплатити, але в більшості випадків не отримували оплату за газ від посередників.

Неможливо виплатити дивіденди за гроші, які компанії заборгували. А сьогодні такий борг становить вже 100 млрд грн", - пояснює менеджер держкомпанії.

Також ван Дріл підтвердив інформацію щодо невиконання "Нафтогазом" планів на збільшення видобутку.

"Це правда. Причина – у 2018 році, уряд вчасно не затвердив фінансовий план компанії. А це повністю заблокувало інвестиції у нові потужності", - пояснює фіндиректор компанії.

Питання щодо затримок виплати дивідендів у держбюджет за 2018-й рік ван Дріл прокоментував так:

"Фактично, ми здійснили виплату повністю, згідно закону. І коли тодішній уряд попросив заплатити більше, ми відмовились. Нам потрібно було придбати запаси газу для майбутньої газової війни з Росією. Ми у судах відстоювали необхідність затримати ресурс для купівлі газу на зиму, а не забирати його в бюджет влітку".

Також Дріл підтвердив інформацію щодо створення резервів "сумнівних боргів", але пояснив, що це не є порушенням.

"Це правда. Але це не є порушенням. Нафтогаз працює згідно законодавства України, а звітує згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Ці стандарти передбачають, що резерви щодо сумнівної заборгованості повинні бути передбачені на випадок, якщо люди не погасять свої борги.

Іншими словами, аудитори не розуміли стандартів звітності та звинувачували нас у тому, що ми не робимо неможливого: не перетворюємо борги та повітря на гроші.

Щоб ці гроші з'явилися, державним органам необхідно виконати свою роботу: вирішити проблему боргів та оновити норми фінансової звітності згідно міжнародних правил", - резюмує топменеджер "Нафтогазу".

Читайте детальніше у матеріалі: "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомила, що ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

У "Нафтогазі" заявили, що занепокоєні зауваженнями Держаудитслужби щодо ведення фінансової і бухгалтерської звітності з жовтня 2018 до кінця 2019 року, проте заперечили проти окремих висновків держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

У компанії додали, що "формальні проблеми зі звітністю є".

Держаудитслужба заявила, що дійсно провела контрольний захід на "НАК Нафтогаз", при цьому не пояснила, яку саме інформацію, "висвітлену у деяких ЗМІ", вважає суб’єктивною і що саме не відповідає дійсності.

За даними ЕП, звіт Держаудитслужба публікувати не буде, його передадуть правоохоронним органам.

Економічна правда





