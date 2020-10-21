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Курс гривни к евро продолжает снижаться

Среда, 21 октября 2020, 09:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к евро на 7 копеек, установив его на 21 октября на уровне 33,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Также НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на уровне 28,37 гривни.

Напоминаем:

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

Экономическая правда

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