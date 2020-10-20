Курс валют на 20 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,36 - 28,38 гривни;

Евро - 33,39 - 33,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,43 гривни, евро - 33,23 - 33,35 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 грн (на 19 октября - 33,30 гривни).

Экономическая правда