Курс валют на 20 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,36 - 28,38 гривни;
Евро - 33,39 - 33,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,43 гривни, евро - 33,23 - 33,35 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 грн (на 19 октября - 33,30 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua