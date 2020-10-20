Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,35 - 28,37 гривни;

Евро - 33,48 - 33,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Экономическая правда