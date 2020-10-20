Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка
Вторник, 20 октября 2020, 17:10
20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,35 - 28,37 гривни;
Евро - 33,48 - 33,50 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.
20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Экономическая правда
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