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Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка

Вторник, 20 октября 2020, 17:10
 

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,35 - 28,37 гривни;

Евро - 33,48 - 33,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 октября на уровне 28,38 гривни.

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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