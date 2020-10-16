Экс-глава Налоговой Верланов утверждает, что СБУ готовится его задержать

Служба безопасности Украины готовится вручить подозрение экс-главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову и задержать его.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Информацию о подготовке подозрения подтвердил сам Верланов.

По словам Бутусова, задержание Верланова готовится в ближайшее время, "прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника".

"По моей информации, мое преследование заказанное очень влиятельной группой, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, согласно их замыслу, это дело перед выборами должно выполнить роль некоего "информационного шума" и сымитировать эффективную борьбу с коррупцией", - сообщил экс-глава Налоговой.

Верланов называет дело против него "заказным".

"Считаю, что уголовное производство, которое расследует СБУ, - это очередная юридическая чушь по своей сути и имеет все признаки заказного", - заявил Верланов.

Также сообщается, что дело Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем сообщали медиа, а с оптимизацией налогов компанией "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Сначала главной темой дела против меня были так называемые "скрутки". Напомню, что после моего увольнения ... была Временная следственная комиссия. После того, как факт моей причастности к этому позорному явлению так и не был доказан, а наоборот - были фактически установлены мои успехи в борьбе со скрутками, в Службе безопасности было решено "раскручивать" другой эпизод.

Так, с августа в ведомстве начали активно заниматься якобы нарушениями во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог", - рассказал Верланов.

"Насколько мне известно, по мнению следствия, Государственная налоговая служба во время моего руководства якобы неправомерно удовлетворила жалобы этого налогоплательщика, в результате чего якобы государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах", - добавил он.

По словам Верланова, вместе с ним подозрение может получить также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.

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