Гендиректор "Ковальская" рассказал, почему об ипотеке под 10% можно забыть

Генеральный директор строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко считает, что об ипотеке под 10% можно забыть из-за высоких показателей дефицита госбюджета на 2021-й год и действиях правительства.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

Пилипенко считает, что объем строительства жилья будет показывать в Киеве низкую устойчивую динамику роста, до 5% в год.

Также он не видит предпосылок для кризиса, связанного с перенасыщением рынка недвижимости.

"Пузырь" будет только тогда, когда ее будут разгонять по заимствованные средства. Сейчас доля ипотеки на рынке составляет менее 5%. Планы правительства и проект госбюджета на 2021 свидетельствуют, что об ипотеке под 10% можно забыть", - сообщил он.

Ранее Пилипенко анализируя показатели проекта госбюджета на 2021-й год заявил, что из 270 млрд дефицита бюджета, что составляет 6% ВВП, Украину ожидает рост инфляции и печать денег.

"Понятно, что международные кредиторы не готовы финансировать жизни чиновников на широкую ногу, а следовательно печать денег и существенный рост инфляции станет наиболее вероятным сценарием.

А о доступной ипотеке, вероятно, можем забыть. По крайней мере в следующем году ", - резюмировал Пилипенко.

Читайте детальнее в интервью: Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца

Напомним:

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, - "просто неподъемные для многих украинских семей".

В сентября Шмыгаль заявил, что на сегодня ставка по ипотеке доступна менее чем под 10%.