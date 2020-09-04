Шмыгаль: На сегодня ставка по ипотеке доступна менее чем под 10%
За неделю программа ипотечного кредитования выросла на 1,5%, на сегодня ставка по ипотеке доступна менее чем под 10%.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 4 сентября.
"На сегодняшний день ставка по ипотеке уже доступна менее чем под 10%. Это то, что обещали президент и правительство. Буквально утром проводили совещание с банкирами: на 1,5% за неделю выросла программа ипотечного кредитования в Украине в целом. Это стимулирующие факторы, которые создают дополнительные рабочие места и разогревают экономику", - отметил Шмыгаль.
Отвечая на вопросы народных депутатов, премьер-министр отметил, что предприятия частной собственности сегодня активно используют правительственные программы стимулирования малого и среднего бизнеса для погашения задолженности по заработной плате.
"И это как раз те инструменты, которые правительство и Верховная Рада предоставляют бизнесу для возможности управлять процессом уменьшения долгов по зарплате в частности", - сказал он.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, - "просто неподъемные для многих украинских семей".
Президент Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
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Экономическая правда
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