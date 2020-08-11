Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, - "просто неподъемные для многих украинских семей".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, одна из основных задач нынешней власти - чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис президента, и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках - ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что до избрания президентом сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%.

По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - заявил президента и добавил, что это только начало.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). В ОП прогнозируют, что до конца года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

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Экономическая правда