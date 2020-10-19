Курс валют на 19 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 - 28,39 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,38 - 28,40 гривни;
Евро - 33,26 - 33,28 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,46 гривни. Евро покупают по 32,96 гривни, продают по 33,36 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,34 - 28,40 гривни, евро - 33,16 - 33,24 гривни.
Напоминаем:
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.
Экономическая правда
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