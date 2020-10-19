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Курс гривни к доллару колеблется около годовых минимумов

Понедельник, 19 октября 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 октября на уровне 28,36 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,30 грн (на 16 октября - 33,18 гривни).

Напомним:

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.

Экономическая правда

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