Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке
Пятница, 16 октября 2020, 17:09
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,35 - 28,36 гривни;
Евро - 33,24 - 33,26 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,44 гривни. Евро покупают по 32,93 гривни, продают по 33,34 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,38 гривни, евро - 33,07 - 33,19 гривни.
Напомним:
16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua