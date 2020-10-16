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Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке

Пятница, 16 октября 2020, 17:09
 

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,36 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,35 - 28,36 гривни;

Евро - 33,24 - 33,26 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,44 гривни. Евро покупают по 32,93 гривни, продают по 33,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,38 гривни, евро - 33,07 - 33,19 гривни.

Напомним:

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.

Экономическая правда

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