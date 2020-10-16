Глава Госгеонедр ответил Саакашвили на обвинения в саботаже реформы

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах считает обвинения главы исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили о саботаже реформы ведомства безосновательными и призвал не дезинформировать общество.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что заявление Опимаха является ответом на "необоснованные обвинения".

"Мы "за"практичные вещи, которые несут пользу, и "против" теоретических экспериментов на рынке. Для меня неприемлемо, руководствуясь лозунгом "все на аукцион", умалчивать суть, которая на самом деле лишает недропользователя его участка недр после того, как он взял все геологические риски, вложил инвестиции в разведку, подтвердил залежи ископаемых и построил перерабатывающий комплекс, на котором работают люди", - заявил Опимах.

В то же время он выразил удивление обвинениями Саакашвили в блокировании прозрачных аукционов "в один клик" и напомнил, что действующая процедура проведения электронных торгов предусматривает от 50 до 90 дней и отвечает требованиям европейской директивы: такой срок обеспечивает необходимо время для анализа геологической информации и принятия инвестиционного решения.

А привлечь серьезного инвестора и организовать конкурентные торги за 20 дней невозможно.

Опимах высказался в поддержку законопроекту №4187, который был разработан с участием Офиса простых решений и реформ Саакашвили, экспертов отрасли, народных депутатов и призвал политиков и медиа "не дезинформировать общество", а внимательно "изучить прогрессивные новеллы, предложенные в редакции документа".

"Реформы не должны превратиться в шок для бизнеса и издевательства над налогоплательщиками. Изменения должны быть предсказуемыми и заблаговременно коммуницироваться с рынком - это цивилизованно, нормально и необходимо, потому что именно диалог является залогом доверия", - подчеркнул Опимах.

Напомним:

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что руководитель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах саботирует реформу ведомства и подменил соответствующий законопроект.

Экономическая правда