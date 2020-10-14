"Неуклюжее мошенничество": Саакашвили заявил, что глава Госгеонедр саботирует реформу ведомства

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что руководитель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах саботирует реформу ведомства и подменил соответствующий законопроект.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

Саакашвили пишет, что на втором заседании Нацсовета Офис простых решений представил комплексную реформу недропользования, которая должна была изменить правила игры, и уничтожить коррупционную составляющую, однако чиновники Госгеонадр не согласились на некоторые изменения.

"Например служба геологии и недр считает, что:

- возможность выносить месторождения на аукцион в один клик - не нужна ;

- не нужно ограничивать срок назначения даты аукциона в течение 20 дней, чтобы процедуру затягивали на годы;

- не нужно не только отменять функции контроля (например, оценку ущерба окружающей среде), но и нужно ввести новые способы "кошмарить" бизнес без решения суда.

- никакой прозрачности с правом пользования землей, чтобы разрушить имеющиеся схемы;

- ну, и, конечно же, платить за "спящие лицензии", которые фактически используют для "бронирования" участков тоже не нужно", - пишет Саакашвили.

Однако, в результате длительных дискуссий, стейкхолдеров удалось убедить, и впоследствии реформу поддержал президент, правительство и руководители комитетов Рады, пишет Саакашвили.

Во время регистрации документа в Раде оказалось, что законопроект о реформе ведомства, которые отображает позиции Держгеонадр уже существует под видом согласованной реформы с президентом.

"Каково же было наше удивление, когда оказалось, что этот законопроект уже зарегистрирован ... оказалось, что это далеко не утвержденная президентом и правительством реформа, а слово в слово та позиция, которую лоббировала Служба геологии", - пишет Саакашвили.

По его словам, глава Госгеонедр Опимах лично объяснял важность этого законопроекта нардепам, используя аналитическую записку Офиса и акцентируя внимание на том, что это и есть реформа, представленная на Нацсовете.

"Какое-то откровенно примитивное и неуклюжее мошенничество. Неужели господин Опимах действительно думал, что это останется незамеченным? Или главное отработать полученные от покровителей средства, а результат уже не играет роли?.

.. Сейчас мы вместе с председателем профильного комитета ВРУ, Олегом Бондаренко, который был максимально вовлечен в разработку концепции, будем подавать альтернативный законопроект с реформой, за которую проголосовал Нацсовет, но ситуация, по-моему, кричащая", - резюмирует глава исполкома Нацсовета реформ.

Экономическая правда