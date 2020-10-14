"Незграбне шахрайство": Саакашвілі заявив, що голова Держгеонадр саботує реформу відомства

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі заявив, що керівник Державної служби геології та надр Роман Опімах саботує реформу відомства та підмінив відповідний законопроєкт.

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.

Саакашвілі пише, що на другому засіданні Нацради Офіс простих рішень представив комплексну реформу надрокористування, яка мала змініти правила гри, і знищити корупційну складову, проте чиновники Держгеонадр не погодились на деякі зміни.

"Наприклад служба геології та надр вважає, що:

Можливість виносити родовища на аукціон в один клік — не потрібна;

Не потрібно обмежувати термін призначення дати аукціону протягом 20 днів, щоб процедуру не затягували на роки;

Не потрібно не тільки скасовувати функції контролю (наприклад, оцінка шкоди навколишньому середовищу), але і треба ввести нові способи "кошмарити" бізнес без рішення суду!

Ніякої прозорості з правом користування землею, щоб зруйнувати наявні схеми;

Ну, і, звичайно ж, платити за "сплячі ліцензії", які фактично використовують для "бронювання" ділянок теж не потрібно", - пише Саакашвілі.

Проте, в результаті тривалих дискусій стейкхолдерів вдалося переконати,і згодом реформу підтримав президент, уряд та очільники комітетів Ради, пише Саакашвілі.

Під час реєстрації документу у Раді виявилось, що законопроєкт про реформу відомства, який відображає позиції Держгеонадр вже існує під виглядом узгодженої реформи з президентом.

"Яке ж було наше здивування, коли виявилося, що цей законопроєкт вже зареєстрований..виявилося, що це далеко не затверджена президентом і урядом реформа, а слово в слово та позиція, яку лобіювала Служба геології", - пише Саакашвілі.

За його словами, голова Держгеонадр Опімах особисто пояснював важливість цього законопроєкту нардепам, використовуючи аналітичну записку Офісу і акцентуючи увагу на тому, що це і є реформа, представлена ​​на Нацраді

"Якесь відверто примітивне і незграбне шахрайство. Невже пан Опімах і справді думав, що це залишиться непоміченим? Чи головне відпрацювати отримані від покровителів кошти, а результат вже не грає ролі.

... Зараз ми разом з головою профільного комітету ВРУ, Олегом Бондаренко, який був максимально залучений в розробку концепції, будемо подавати альтернативний законопроєкт з реформою, за яку проголосувала Нацрада, але ситуація, по-моєму, кричуща", - резюмує голова виконкому Нацради реформ.

Економічна правда