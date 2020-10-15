Нардепы оспаривают создание оператора на рынке табака в Конституционном суде

В Конституционный суд поступило представление 46 народных депутатов относительно конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд 15 октября 2020 года поступило конституционное представление 46 народных депутатов, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление Кабинета министров "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" от 9 сентября 2020 № 840", - говорится в сообщении.

Обжалуемое постановление КМУ утверждает порядок реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

Авторы представления считают, что оспариваемый акт не соответствует части четвертой статьи 13, частям первой и третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции.

Напоминаем:

Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий.

Критериям его отбора фактически соответствует только компания "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Экономическая правда