Витренко о засекречивании результатов аудита "Нафтогаза": Это совершенно неправильная практика

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал "совершенно неправильной практикой" ситуацию с засекречиванием результатов аудита "Нафтогаза".

Об этом он написал в Facebook.

"Предлагаю одним из вопросов "опроса", о котором говорит Зеленский, сделать такой вопрос: "Согласны ли вы с тем, что нужно засекретить все результаты проверки работы чиновников, чтобы не выставлять их в негативном свете?".

Если серьезно, то это совершенно неправильная практика, когда за деньги украинских налогоплательщиков государственные аудиторы проверяют государственную компанию, такие проверки анонсируются Зеленским как шаг навстречу требованиям народа бороться с коррупцией, а затем результаты этой проверки засекречивают", - отметил Витренко.

По его словам, результаты проверки "Нафтогаза" должны быть опубликованы, это может сделать как госаудит, так и сам "Нафтогаз".

"Общество заслуживает видеть первоисточник, а не только слышать манипулятивные интерпретации.

Также это нужно сделать для того, чтобы ни у кого не было возможности шантажировать руководство "Нафтогаза" разглашением этой информации или нарушением уголовных дел по выявленным нарушениям.

Ну и чтобы менеджменту сложнее было отвлекать внимание от реальных проблем "Нафтогаза" через создание образа "жертвы", которую нужно постоянно защищать", - добавил бывший топ-менеджер компании.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

Экономическая правда