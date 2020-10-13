Минфин продал гривневых ОВГЗ на 6 миллиардов

На аукционах по продаже гривневых ОВГЗ 13 октября Минфин привлек в госбюджет 6,01 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что Министерство предложило инвесторам 4 выпуска гривневых облигаций со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 2 и 3 года.

При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 8%, годовых - 10%, двухлетних - 10,82%, трехлетних - 10,95%.

От продажи 6-месячных бумаг Минфин получил 1,92 млрд грн, годовых - 1,88 млрд грн, 2-летних - 1,12 млрд грн, 3-летних - 1,077 млрд грн.

Напомним:

На аукционе по продаже ОВГЗ 6 октября Минфин привлек в госбюджет 7,245 млрд грн.

На аукционе по размещению ОВГЗ 29 сентября Минфин привлек в госбюджет 2,035 млрд грн.

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Экономическая правда