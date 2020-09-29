Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2 миллиарда

На аукционе по размещению ОВГЗ 29 сентября Минфин привлек в госбюджет 2,035 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 7 месяцев, 1 год и со сроком погашения 3 августа 2022 года.

По 7-месячным бумагам средневзвешенная доходность составила 8%, по годовым - 9,5%, по 22-месячным - 10,5%.

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Напомним:

Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 22 сентября привлек в госбюджет 329,65 млн грн.

По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 6,025 млрд грн.

Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.

Экономическая правда