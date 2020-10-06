Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 7,25 миллиарда
На аукционе по продаже ОВГЗ 6 октября Минфин привлек в госбюджет 7,245 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Отмечается, что инвесторам предложили 3 выпуска гривневых облигаций со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также - 6-месячные долларовые облигации.
Средневзвешенная доходность по трехмесячным ОВГЗ в гривне составила 7,19%, по годовым - 9,89%, по трехлетним - 10,95%.
При этом, средневзвешенная доходность шестимесячных долларовых бумаг составила 3,39%. От размещения долларовых ОВГЗ бюджет получил 135,3 млн долларов.
Напомним:
На аукционе по размещению ОВГЗ 29 сентября Минфин привлек в госбюджет 2,035 млрд грн.
Читайте также: Иностранцы теряют интерес к украинскому госдолгу: как на это отреагирует гривня
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua