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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 7,25 миллиарда

Вторник, 6 октября 2020, 18:22
 

На аукционе по продаже ОВГЗ 6 октября Минфин привлек в госбюджет 7,245 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что инвесторам предложили 3 выпуска гривневых облигаций со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также - 6-месячные долларовые облигации.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным ОВГЗ в гривне составила 7,19%, по годовым - 9,89%, по трехлетним - 10,95%.

При этом, средневзвешенная доходность шестимесячных долларовых бумаг составила 3,39%. От размещения долларовых ОВГЗ бюджет получил 135,3 млн долларов.

Напомним:

На аукционе по размещению ОВГЗ 29 сентября Минфин привлек в госбюджет 2,035 млрд грн.

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Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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