Отопительный сезон: В Минфине прогнозируют более низкий уровень цен, чем в прошлом году

Рыночная цена на газ сейчас ниже, чем во время прошлого отопительного сезона, поэтому в Минфине прогнозируют более низкий уровень цен, чем в прошлом году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "The Page".

"На рынке появилось больше поставщиков газа. Одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз". На рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена", - сказал министр.

По его словам, система субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги является неизменной.

"Предусматриваем в следующем году 36,6 млрд гривен на выплату субсидий. Их получат именно те категории, которые наиболее в этом нуждаются - чей семейный совокупный доход не позволяет безболезненно платить за жилищно-коммунальные услуги. Показатель субсидии рассчитывается с учетом совокупного дохода семьи, площади помещений, в которых она живет", - пояснил Марченко.

"На карантин закрывали бизнес, произошло падение экономической динамики. Поэтому пока рано говорить, каким будет количество субсидиантив. Выходим из предположения, что, учитывая стоимость газа и уровень социального обеспечения, их будет не больше, чем в прошлом году", - добавил он.

Напомним:

Сообщалось, что по состоянию на 18 сентября Украина была готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город завершает подготовку к отопительному сезону.