Кличко: Киев завершает подготовку к отопительному сезону

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город завершает подготовку к отопительному сезону.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на самых проблемных участках во всех районах города.

Также устранили 6,5 тыс повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - рассказал Кличко.

По его словам, качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой.

"Напомню, испытания в этом году начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли интенсивнее, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - добавил мэр столицы.

Кличко отметил, что "Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные.

"К зиме готовятся все предприятия и службы, и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭК", - подчеркнул он .