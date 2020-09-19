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Украина готова к отопительному сезону на 90% – совещание у Шмыгаля

Суббота, 19 сентября 2020, 13:20
 

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.

Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, передает "Правительственный портал".

Отмечается, что в рамках заседания обсуждались вопросы готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.

В заседании, кроме премьера, также приняли участие и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец, министр Кабинета министров Олег Немчинов, нардепы, руководство энергетических предприятий, а также в режиме онлайн присоединились главы ОГА.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил Шмыгаль.

Он поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду госимущества и НАК "Нафтогаз Украины" оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания Шмыгаль также поручил главам областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Минэнерго.

Напомним:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город завершает подготовку к отопительному сезону.

Экономическая правда

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Шмыгаль Кабмин тепло

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