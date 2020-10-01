ОВГЗ: Минфин в 4 квартале запланировал 4 аукциона в долларах, 1 в евро и еженедельно в гривнях

Министерство финансов 6 и 20 октября проведет аукционы по размещению 6 и 12-месячных долларовых ОВГЗ, 10 ноября и 15 декабря - долларовых ОВГЗ со сроком погашения 1,2 и 1,1 год соответственно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что 24 ноября планируют провести аукцион по размещению ОВГЗ в евро - на срок 1 год

"При этом, гривневые гособлигации традиционно будут размещаться по вторникам. Еженедельно Минфин намерен предлагать годовые ОВГЗ, раз в две недели чередовать 3-мес. и 6-мес., 3-летние и 2-летние, а на последнем аукционе каждый месяц выставлять еще и 4-летние бумаги", - говорится в сообщении.

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Напомним:

На аукционе по размещению ОВГЗ 29 сентября Минфин привлек в госбюджет 2,035 млрд грн.

Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 22 сентября привлек в госбюджет 329,65 млн грн.

По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 6,025 млрд грн.

Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.

Экономическая правда