Минфин продал облигации внутреннего госзайма на 987 миллионов

Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин предлагал инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 1 и 3 года.

От размещения гривневых 1-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, а от 3-летних - 656 млн гривен.

Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 9,28%, а по 3-летним бумагам - 10,46%.

Напомним:

Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

Экономическая правда