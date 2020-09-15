Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 6 миллиардов
По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 6,025 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам 2 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте. Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года, а в долларах США - 1,1 года.
"От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 миллиарда гривен, а от 2-летних - 894 миллиона. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагами составила 10,43%", - говорится в сообщении.
В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%.
Напомним:
Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.
Экономическая правда
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