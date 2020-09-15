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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 6 миллиардов

Вторник, 15 сентября 2020, 17:58
 

По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 6,025 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам 2 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте. Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года, а в долларах США - 1,1 года.

"От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 миллиарда гривен, а от 2-летних - 894 миллиона. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагами составила 10,43%", - говорится в сообщении.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%.

 

Напомним:

Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин

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