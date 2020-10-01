Сервис такси Bolt начал работу в Виннице

Сервис заказа такси Bolt с 1 октября 2020 года запустился в Виннице, стоимость поездок - от 18 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что пассажирам будут доступны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто с опцией Isolated имеют прозрачные перегородки между водителем и пассажирами.

Напомним:

Сервис заказа такси Bolt с 3 сентября 2020 запустился в Запорожье, стоимость поездок - от 20 гривен.

Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.

Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.

Экономическая правда