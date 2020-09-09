"Прикрытие игрового бизнеса": Гостуризм предостерегает от принятия законопроекту о гостиничной отрасли

Государственное агентство развития туризма предостерегает Верховную Раду от принятия законопроекта №2673 о гостиничной отрасли.

Об этом сообщается в заявлении ведомства передает Интерфакс-Украина.



"Государственное агентство развития туризма вместе с туристическим сообществом обращает внимание на риски, которые несет данный законопроект, уже принятый Верховной Радой в первом чтении в начале сентября.

Он не решает системных проблем в отрасли, наоборот - может внести хаос в работу индустрии гостеприимства", - говорится в заявлении ведомства.



Одной из проблем в Гостуризме считают попытку под определение "отель" вместо "предприятия" ввести понятие "субъект хозяйствования" и предоставить право вести такую деятельность не только владельцам, но и арендаторам.



"В частности, это позволит ФЛП взять в аренду помещение гостиницы. Учитывая, что во время коронакризиса гостиничный рынок не в лучшем состоянии, загруженность гостиниц в городах лишь 10-15%, это позволит использовать помещение не по назначению.

При этом устаревшая система категоризации позволяет при выполнении формальных требований получить желаемые "три звезды" для установки игровых автоматов. После этого средства для размещения будут закрыты и превращены в "трехзвездочные игровые залы", - отмечают в ведомстве.



Вторая проблема, на которую указывает Гостуризм, касается развития туристической отрасли Украины в целом.



"Здесь нужно смотреть на несколько шагов вперед. Изменения в законе "О туризме" должны быть системными! Хочется работать ФЛП, минимизировать уплату налогов - оставайтесь гостевыми комнатами, которые есть в рамках одного здания, когда сдают 5 ФЛП по пять гостевых комнат.

Но это точно не может называться гостиницей. Потому что гостиница - это услуги по проживанию и комплекс других услуг, предоставляемых одним юридическим лицом.

И точные прозрачные правила, в том числе безналичного расчета, в частности для наших иностранных гостей. Призываем народных депутатов при рассмотрении законопроекта 2673 взвесить все возможные риски для туристической отрасли и имиджа Украины в целом", - подчеркивается в сообщении.



В ведомстве сообщают, что совместно с министерствами культуры и информационной политики в настоящее время разрабатывают новые критерии категоризации отелей, чтобы этот процесс происходил по европейскому образцу, а законопроекты вроде №2673 "отбрасывают на десятки лет назад, используя туристическую отрасль для прикрытия деятельности игрового бизнеса, что нивелирует все попытки его вывода из тени".

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Напомним:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2673 о внесении изменений в закон "О туризме" по расширению круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

"По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Мы устраняем эту несправедливость, позволяя небольшим заведениям официально называться отелями и быть полноправными участниками гостиничного рынка", - заявили во фракции "Слуга народа".

Согласно закону о легализации азартных игор, залы игровых автоматов могут находиться исключительно в отелях категории 3-5 "звёзд" с 50 и более номерами в Киеве, 25 и более номерами – в других городах. Одна лицензия позволяет установить 250 игровых автоматов.

Депутаты предусмотрели ряд ограничений касательно местонахождения залов игровых автоматов – они запрещены в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч населения, а также в непосредственной близости к учебным заведениям, то есть на расстоянии менее 500 метров от них.