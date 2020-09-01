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Нардепы разрешат маленьким хостелам называться отелями

Вторник, 1 сентября 2020, 18:40
 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2673 о внесении изменений в закон "О туризме" по расширению круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

За соответствующий законопроект проголосовал 251 народный депутат.

Инициативой предлагается разрешить называть отелями небольшие учреждения, оказывающие гостиничные услуги и управляемые ФЛП.

"По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Мы устраняем эту несправедливость, позволяя небольшим заведениям официально называться отелями и быть полноправными участниками гостиничного рынка", - заявили во фракции "Слуга народа".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения исключают понятие "предприятие" из определений "гостиница" и "гостиничная услуга" и заменяют его на "субъект хозяйствования". 

Кроме того, заявление на получение категории средств размещения смогут подавать не только владельцы недвижимости, но и ее пользователи.

По словам депутатов, такие изменения позволят увеличить поступления в госбюджет и активизируют гостиничный рынок.

Экономическая правда

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гостиничный бизнес отели Верховная рада

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