Аналитики Bank of America допускают задержку транша МВФ

Аналитики BofA Securities допускают возможные задержки по новым траншах Международного валютного фонда и новую эмиссию евробондов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.

Аналитики дают рекомендацию Underweight (слабые перспективы) по еврооблигациям Украины в вышедшем во вторник EEMEA Sovereign Credit Viewpoint, отдавая предпочтение ВВП-варрантам.

"Спрэды Украины торгуются близко к историческим средним уровням по сравнению с аналогами развивающихся стран. Однако мы обеспокоены тем, что облигации могут показывать более низкую динамику с учетом вероятных задержек поддержки МВФ и потенциального выпуска", – поясняют аналитики свою позицию.

Аналитики указывают, что Украина может сгенерировать серию негативных новостей из-за вероятной задержки предстоящего первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ stand by, запланированного на этот месяц.

По их мнению, прогресс с МВФ, вероятно, потребует полной ясности по вопросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после недавнего постановления Конституционного суда и, в связи с задержкой пересмотра, принятия бюджета на 2021 год.

Она напомнили, что Украина недавно выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в "существенных" объемах. По мнению аналитиков BofA, для такого выкупа и для бюджетных целей может быть осуществлен еще один выпуск еврооблигаций на $1-1,5 млрд в дополнение к размещенном в конце июля на $2 млрд.

"Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году и потенциальными дальнейшими выкупами", – говорится в документе.

В то же время в документе BoFA отмечается улучшение ситуации в отношении опасений по поводу налогово-бюджетной политики и, особенно, независимости Нацбанка Украины после новых сильных назначений, а также стабильной политики в вопросах денежно-кредитной политики и вывода банков с рынка.

Напомним:

Национальный банк в ближайшее время ожидает визит миссии Международного валютного фонда и очередной транш до конца года.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

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