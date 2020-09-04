За карантин государство выплатило безработным 7,5 миллиарда, их количество перестало расти

С 12 марта 2020 года выплачено 7,5 миллиарда гривен помощи по безработице. Рост количества зарегистрированных безработных в центрах занятости остановился.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует.

Также по состоянию на 3 сентября по программе частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемого частичной безработице, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым, нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", - отметил Петрашко.

Напомним:

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в общем на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысяч раждан - это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.

Экономическая правда