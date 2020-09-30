Конкурент электросамокатов Bolt запустился в еще в одном городе, цена - 2 гривны за минуту

Компания Kiwi запустила в тестовом режиме аренду электросамокатов в еще одном городе после Киева - Львове.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что стоимость аренды составит 15 грн за разблокировку и 2 грн/минута.

Арендовать электросамокаты так же надо будет через приложение на смартфоне.

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Напомним:

В Киеве начал работу сервис проката электросамокатов Kiwi - при этом цены почти вдвое ниже, чем у главного конкурента Bolt.

Экономическая правда