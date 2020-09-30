Конкурент электросамокатов Bolt запустился в еще в одном городе, цена - 2 гривны за минуту
Среда, 30 сентября 2020, 15:52
Компания Kiwi запустила в тестовом режиме аренду электросамокатов в еще одном городе после Киева - Львове.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сообщается, что стоимость аренды составит 15 грн за разблокировку и 2 грн/минута.
Арендовать электросамокаты так же надо будет через приложение на смартфоне.
Читайте детальнее: Электросамокаты Bolt в Киеве: о бизнес-модели, конфликте с Кличко, поврежденных бамперах авто и страховке
Напомним:
В Киеве начал работу сервис проката электросамокатов Kiwi - при этом цены почти вдвое ниже, чем у главного конкурента Bolt.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua