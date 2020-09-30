Буславец: Минэнерго реализует ряд инициатив для поднятия Украины в рейтинге Doing Business

Минэнерго работает над упрощением присоединения электроустановок к электрическим сетям, этот показатель напрямую влияет на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания Нацсовета реформ, передает "Правительственный портал".

"Министерство поддерживает большинство инициатив по упрощению присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям. Часть этих инициатив уже реализуется", - сказала Буславец.

По ее словам, Минэнерго разработало соответствующий законопроект для решения проблем с отводом земельных участков, что иногда приводят к полному блокированию процесса присоединения новых электроустановок.

"Для максимального упрощения порядка отвода земельных участков для объектов энергетики министерство разработало соответствующий проект закона, который сейчас проходит процедуру согласования в заинтересованных органах власти. В ближайшее время проект будет представлен в Кабмине", - пояснила она.

В правительстве добавили, что на стадии реализации находится еще одна инициатива - обеспечение открытого доступа к градостроительному кадастру и онлайн карты электрических сетей.

В частности, Минэнерго организовало работу по передаче операторами систем распределения в Госгеокадастр информации о линиях электропередачи, подстанциях и других объектах систем распределения для их внесения в "Публичную кадастровую карту Украины".

В то же время ключевой проблемой, которая значительно усложняет и удорожает присоединения новых электроустановок, по словам Буславец, является изношенность сетевой инфраструктуры, которая сейчас составляет 50% - 80%.

"Для восстановления инфраструктуры и ее развития, а также уменьшение платы за присоединение необходима эффективная методология стимулирующего тарифообразования", - сказала она.

Напомним:

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране, заявили в Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Экономическая правда