Новости 3 сентября: обедневший Коломойский, подозрение Палыводе, Суркисы и Приватбанк

О Суркисах и Приватбанке. Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств или арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов 9 миллиардов гривень.

Экс-министр финансов Александр Данилюк назвал это решение "началом развала результатов национализации Приватбанка".

О подозрении Палыводе. Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

О ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

О самой богатой женщине в мире. Маккензи Скотт - филантроп, писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса - стала самой богатой женщиной в мире.

О махинациях на ремонте дорог. Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила и пресекла многомиллионные махинации при ремонте автомобильных дорог в Донецкой и Кировоградской областях.

О бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Об обедневшем Коломойском. Игорь Коломойский занял 57 место в рейтинге израильских миллиардеров с размером личного состояния в 1 млрд долларов. В предыдущем рейтинге состояние Коломойского оценивалось в 1,2 млрд долларов.

О долге ДТЭК Ахметова перед государством. Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн.

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Публичность для застройщика станет неоспоримым условием, а чиновники не смогут из "темного угла" за деньги предоставлять разрешение или вводить в эксплуатацию объект.(укр)