Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Маккензи Скотт - флантроп, писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса - стала самой богатой женщиной в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в связи с ростом акции Amazon ее состояние достигло 68 млрд долларов.

Отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самого богатого человека мира, где ее бывший муж - на первом месте.

До этого самой богатой женщиной мира считалась владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда.

Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в апреле прошлого года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon - на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающих миллиардеров при жизни отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В июле 2020 года стало известно, что она пожертвовала различным организациям 1,7 миллиарда долларов.

Экономическая правда



