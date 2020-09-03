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Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Четверг, 3 сентября 2020, 12:55
 

Маккензи Скотт - флантроп, писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса - стала самой богатой женщиной в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в связи с ростом акции Amazon ее состояние достигло 68 млрд долларов.

Отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самого богатого человека мира, где ее бывший муж - на первом месте.

До этого самой богатой женщиной мира считалась владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда.

Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в апреле прошлого года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon - на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающих миллиардеров при жизни отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В июле 2020 года стало известно, что она пожертвовала различным организациям 1,7 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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Amazon деньги

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