Украденные дороги: СБУ разоблачила махинации в двух областях и провела обыски

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила и пресекла многомиллионные махинации при ремонте автомобильных дорог в Донецкой и Кировоградской областях.

Источник: СБУ

Детали: В Кировоградской области в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.

Сотрудники СБУ обнаружили, что при выполнении работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету на более чем 15 миллионов гривен.

По результатам проверок, госпредприятие не подписало соответствующие акты выполненных работ и ввода автодороги в эксплуатацию и не осуществило полную оплату.

Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя.

А в Донецкой области в 2017 году облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более 16 миллионов гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметную и техническую документацию ложных данных о качестве использованных материалов.

Инициированная СБУ проверка показала, что в результате сделки государству был нанесен ущерб почти 10 миллионов гривен. Кроме того, из-за нарушения технологии ремонта дорожного покрытия подверглось преждевременному разрушению и требует повторной реконструкции.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях подрядной организации и по месту жительства ее руководителей. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию, которые будут приобщены к доказательной базе дела.

Сейчас бывшему и действующему директорам строительной фирмы в Донецкой области объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников сделки. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора.