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Сервис такси Bolt начал работу в Запорожье

Четверг, 3 сентября 2020, 10:30
 

Сервис заказа такси Bolt с 3 сентября 2020 запустился в Запорожье, стоимость поездок - от 20 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Bolt в Facebook.

Отмечается, что на момент запуска в Запорожье будут активны три категории: Bolt, Comfort и Isolated. Авто категории Isolated для дополнительной защиты от распространения инфекций оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами.

Напомним:

Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.

Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.

Экономическая правда

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Bolt

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