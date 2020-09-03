Сервис такси Bolt начал работу в Запорожье
Сервис заказа такси Bolt с 3 сентября 2020 запустился в Запорожье, стоимость поездок - от 20 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Bolt в Facebook.
Отмечается, что на момент запуска в Запорожье будут активны три категории: Bolt, Comfort и Isolated. Авто категории Isolated для дополнительной защиты от распространения инфекций оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами.
Напомним:
Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.
Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.
Экономическая правда
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