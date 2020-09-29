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Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 3,5 миллионов

Вторник, 29 сентября 2020, 14:15
 

По итогам 21-27 сентября 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили 22 тысячи транспортных средств и начислили около 3,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в разрезе регионов наибольшие  платы за проезд насчитали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

По сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

Напомним:

Инспекторы "Укртрансбезопасности" по итогам 14-20 сентября проверили еще более 26 тысяч транспортных средств и насчитали около 4,2 млн грн платы за перегрузки.

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда

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авто Мининфраструктуры

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Экономическая правда
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